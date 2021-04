Die Strickmode feiert ihr Comeback – ja, im Sommer

Das Wetter spielt uns mal wieder einen Streich und wir schlüpfen gefühlt jeden Tag vom Bikini in den Winter-Pulli und wieder zurück. Dass dieser ganze Umzieh-Stress nach wie vor im Home Office stattfindet, macht es auch nicht besser. Zwar können wir so völlig unauffällig immer in Jogginghose rumlaufen, aber allein macht das auch nur halb so viel Spass. Wir wollen doch mal wieder Gesellschaft haben, Wärme spüren und in die alten, «normalen» Muster der Prä-Coronazeit zurückfallen. Glücklicherweise gibt es da etwas aus der Modebranche, der uns genau das liefert: Die Strickteile sind zurück – und versorgen uns mit altbekannter Geborgenheit.