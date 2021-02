Ihr solltet warm frühstücken. Wir erklären warum

Ein voller Magen, der direkt nach dem Frühstück lahmlegt. Ein knurrendes Loch, dass sich kurz darauf wieder einstellt und Nachschub verlangt. Ein zehrendes Nachmittagstief, das nur Süssigkeiten als ausgleichende Währung akzeptiert. Kennt ihr? Dann lasst uns mal über euer Zmorge sprechen. Was kommt da in der Regel auf den Tisch? Brot, Müesli, Cornflakes? Lecker! Aber für einen geschmeidigen Start in den Tag eher suboptimal. Wer kalt isst, verlangt dem Körper nämlich gleich beim Hochfahren ganz schön viel Energie ab, die ihm später fehlt. Darum unser – im wahrsten Sinne des Wortes – Hot Tipp: