3 Rezepte für vegane Süssigkeiten

1 Kokosnuss

150 g Zucker

0.75 dl Wasser

Zitronenschale

So gehts



Mit einem Schraubenzieher in den Vertiefungen der Kokosnuss Löcher bohren. Kokosnuss über ein Gefäss halten bis das ganze Kokoswasser abgetropft ist. In einem nächsten Schritt mit dem Hammer auf die Mitte der Kokosnuss einschlagen bis sie in zwei Hälften aufbricht. Danach ein Messer zur Hand nehmen und damit das Fruchtfleisch aus der Schale lösen. Am einfachsten arbeitet man sich im Kreis von aussen nach innen vor. Sollten noch Schalenreste am Fruchtfleisch haften, diese einfach mit einem Schäler wegschneiden. Die abgebrochenen Stücke zu Würfel machen.



Zucker und Wasser in eine Pfanne kippen und die Platte auf die höchste Hitzestufe stellen. Das Gemisch solange rühren bis es schäumt. Dann die Kokosstücke gemeinsam mit der Zitronenschale in die Pfanne geben und weiterrühren. Sobald der Zucker karamellisiert, die Pfanne von der Platte nehmen und die Würfel auf einem Backpapier verteilen. Alles abkühlen lassen – und fertig!