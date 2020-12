So einfach backen wir jetzt Weihnachtsbrote

700 g Weizenmehl

300 g Roggenmehl

4 dl Wasser

4 dl Milch

40 g Hefe

20 g Salz

Alles bereit? Dann gehts jetzt an den Teig. Gebt dazu erst mal Mehl und Hefe in eine grosse Schüssel und giesst das Wasser und die Milch dazu. Rührt die Zutaten langsam zusammen, bis eine gleichmässige Masse entsteht. Anschliessend könnt ihr noch das Salz dazugeben und etwa zehn Minuten lang kneten. Nun den Teig in eine grosse Schüssel legen und ruhen lassen, bis er die doppelte Grösse erreicht hat. Währenddessen könnt ihr den Backofen auf 230 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.