Granola? Machen wir jetzt einfach selbst!

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das ist nicht nur die persönliche Meinung der Redaktorin dieses Textes, sondern auch ein oft niedergeschriebenes Gesetz in der verrückten Welt der Foodblogger, Gourmets und Fitness-Junkies. Macht ja auch Sinn: Es gibt uns die Energie, die wir brauchen, um überhaupt vernünftig in den Tag starten zu können – und ist so lecker! Was schlägt eine köstliche Schüssel mit Joghurt und Granola? Wäre der Beutel mit Letzterem nur nicht jedes Mal so schnell leer … und dann auch noch aus Plastik.