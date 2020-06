Wir alle machen diese 4 Haferflocken-Fehler

Hände hoch, wer Oatmeal liebt! Mal ohne Spass, es gibt doch kaum ein Frühstück, das sich so fix zubereiten lässt wie ein paar Haferflocken am Morgen. Die kleinen Kraftpakete sind nicht nur in ein paar Minuten verzehrbereit, sondern auch noch wahnsinnig gesund und halten uns locker bis zum Mittagessen satt. Eigentlich ein Wunder, dass sie zu all dem auch noch so gut schmecken. Wo der Haken ist? Offensichtlich in der Zubereitung. Denn dafür, dass die Zutatenliste ziemlich überschaubar ist, können sich jede Menge Fehler in das perfekte Frühstück einschleichen.