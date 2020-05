Kühlschrankfächer haben unterschiedliche Temperaturen

Hab ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum ihr was wo positioniert? Keine Sorge, wir haben auch lange einfach alles bei der Mama abschaut. Denn Mama knows sowieso best. Was die vermutlich schon lange wusste: Der Kühlschrank variiert in den einzelnen Fächern mit seiner Temperatur. Unten ist es am kältesten, dort lagern wir rohe Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch, in die Mitte kommt Käse, Reste und Konfi dürfen oben Platz nehmen. Doch wer nun denkt, dass das Fach ganz oben am wärmsten ist, der täuscht sich. Es ist die Tür, die am wenigsten stark gekühlt ist.

Und da liegt auch schon das Problem. Die leicht verderbliche Milch kann dort eben schnell – ja genau – schlecht werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gilt dann nicht mehr – bei zu hoher Temperatur kann das Getränk nämlich schon davor ablaufen.