Kann man Milchprodukte einfrieren?

Milch

Hot Tipp: Bock auf nen Iced Coffee? Lasst Milch-Eiswürfel in den Kaffee plumpsen! Im Grunde fühlt sich Milch 2-3 Monate im Gefrierschrank wohl. Aber nicht verunsichern lassen: Die Konsistenz und das Aussehen können sich beim Einfrieren und Auftauen leicht verändern. Einfach kurz umrühren oder schütteln, dann ist alles gut. Der einzige Wermutsropfen: der Geschmack leidet ein wenig. Drum: eingefrorene Milch besser zum Kochen oder für kalte Getränke verwenden und nicht unbedingt pur trinken.

Generell sollte Milch in einem Behälter ins Tiefkühlfach, in dem sie genügend Platz hat, um sich auszuweiten oder, wie eingangs erwähnt, portioniert in Eiswürfelbehälter eingefroren werden. Wichtig beim Auftauen der Milch ist, dass dies langsam geschieht, am besten im Kühlschrank oder maximal bei Zimmertemperatur. Niemals: im Topf oder der Mikrowelle.