Sollte man jeden Tag Joghurt essen?

Das Meer briselt unter den weissen Häusern mit den blauen Fensterläden vor sich hin – wir schweben mit unseren Gedanken noch immer im Sommer. Genauer gesagt in Griechenland. Aber stopp: Wir könnten uns das griechische Urlaubsfeeling doch direkt auf den Zmorge-Tisch holen? Griechischer Joghurt, lautet das Stichwort – und der kann wirklich (fast) alles!