Was kann ein Eiswürfel im Nacken?



Er sorgt für erholsamen Schlaf, regt die Verdauung an und lässt ständiges Frösteln verschwinden. Also, Frostbeulen: Traut euch! Ausserdem mindert der Eiswürfel im Nacken Kopf-, Zahn- und Gliederschmerzen und unterstützt Atmung und Kreislauf. Er kümmert sich um Vaginal- und Magen-Darm-Infektionen und regt die Schilddrüse an. Er stabilisiert Nervensystem und Wirbelsäule und hilft bei Blutdruckproblemen jeglicher Art sowie bei Arthritis. Er reduziert Übergewicht und unterstützt bei psychischen Problemen wie Depressionen, chronischem Stress, Erschöpfung oder Schlaflosigkeit. Da das Beste immer zum Schluss kommt, jetzt noch ein Schmankerl für alle Frauen: Der Feng Fu Punkt lindert ...Trommelwirbel ... Regelbeschwerden und soll gegen Cellulite ankommen. Drum: Nicht lang schnacken, Eis in Nacken!