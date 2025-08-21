Der Diät-Klassiker

Nicht nur Sportskanonen sind grosse Fans, sondern auch diejenigen, die einfach ein paar Kilos weniger auf der Waage sehen wollen. Sie kennen ihn wahrscheinlich bereits in- und auswendig. Quark ist ein bekannter Diät-Klassiker und das aus gutem Grund. Neben einem Proteingehalt und wenig Fett ist er sehr kalorienarm und enthält viel Kalzium. Der Mineralstoff regt den Stoffwechsel an und fördert somit die Fettverbrennung. Zusätzlich macht das Milchprodukt satt, so dass es uns vom Naschen abhält. Aber Achtung, auch wenn die cremige Masse sehr viele Nährstoffe in sich hat, ist es trotzdem wichtig, eine gesunde und ausgewogene Ernährung beizubehalten. Wir lieben Quark, aber auch nur in einem gesunden Mass.