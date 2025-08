Erfrischung

Wie geht Cold Brew?

Wie es sein Name schon verrät, wird der Cold Brew im Gegensatz zum Eiskaffee kalt gebraut. Warum plötzlich alle so wild auf das In-Getränk sind und wie man es ganz einfach auch zu Hause zubereiten kann? Wir weihen euch ein in die hohe Kunst des Eiswürfelklirrens.