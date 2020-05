Wie Corona Gedanken um das eigene Dasein beeinflusst

Aus psychologischer Sicht: Wann ist es sinnvoll, dass ein Mensch eine Kurskorrektur in seinem Leben vornimmt und gewisse Gewohnheiten aus eigener Initiative ändert?

Sobald man spürt, dass sich grössere Herausforderungen am Horizont anbanen, die schwer zu bewältigen scheinen oder Routinen im eigenen Leben mit einem Motivationsverlust, Spassverlust oder Wohlbefindensverlust einhergehen. Dann ist es Zeit, etwas zu tun, sich sehr genau selbstzureflektieren. Womöglich resultiert daraus der Wunsch nach einer Kurskorrektur oder auch nur der Entscheid, eine gewisse Gewohnheit abzulegen. Die Praxis sieht leider anders aus: Der Mensch ist per se nicht sehr veränderungswillig und verharrt deshalb oft zu lange in Routinen, die ihm nicht mehr guttun. Im Normalfall kommen die Leute erst zum Psychologen, wenn der Leidensdruck schon sehr gross geworden ist und sind deshalb auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen für eine professionelle Unterstützung in diesem Prozess. In dieser Phase sehen sie den Ausweg aus der Situation schon fast nicht mehr.



Wo sehen Sie für die Gesellschaft den grössten Mehrwert, der aus dieser Corona-Situation resultiert?

Es ist eine wertvolle Erkenntnis zu realisieren, was einem im Leben persönlich wichtig ist. Zudem lehrt uns die Krise, es ist mehr Veränderung in meinem Leben möglich als ich dachte. Das sehen wir zu gut in Sachen Technologie. Was haben wir uns gegen Webinare und Homeoffice vielleicht gesträubt. Die Corona-Krise hat uns gelehrt: Es ist nicht so schwierig, eine Veränderung zu erreichen und sie kann Positives mitsichbringen.