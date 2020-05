Giulia Steingruber hinterfragt ihr Dasein als Profisportlerin

Aufgrund des Corona-Lockdowns veränderte sich der Trainingsalltag der Profisportlerin in den letzten acht Wochen allerdings immens: Statt wie gewohnt in Magglingen BE zu trainieren, konnte sie sich bei ihrer Familie in Gossau SG aufhalten und ein Zusammenleben wahrnehmen, dass sie in diesem Ausmass nicht mehr gekannt hatte. Diese Zeit hat die 26-Jährige zum Nachdenken angeregt, wie sie in ihrem neusten Blog-Beitrag auf ihrer Website schreibt.