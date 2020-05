Flohsamen sind der neue Star am Superfood-Himmel

Der hohe Ballaststoffgehalt sorgt ausserdem dafür, dass die Schalen (aufgeweicht im Müsli oder im Smoothie) lange sättigen und unser Blutzucker nur langsam ansteigt. Das wirkt Heisshungerattacken entgegen. Tests konnten ausserdem zeigen, dass sich die Schalen positiv auf den Fett- und Cholesterinstoffwechsel des Körpers auswirken. Und: Regelmässig angewendet, wirken sie wie ein kleines Darm-Detox und schwemmen raus, was nicht in unseren Verdauungstrakt gehört. Klingt alles in allem also ziemlich super.