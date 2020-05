Macht dieser Smoothie unserem Hangover den Garaus?

½ Tasse gefrorene Heidelbeeren (ein Starkes Antioxidans, um den Schaden von gestern auszulöschen)

1 Handvoll Spinat (hilft beim Entgiften)

½ Banane (Kalium zur Beruhigung des Magens)

2 EL griechischen oder pflanzlichen Joghurt (versorgt den Bauch mit Probiotika)

2 TL Kokosöl (hilft dem Gehirn)

1 TL herkömmlichen oder Manuka-Honig

1 Prise Zimt (als Stimmungs-Boost)

1 TL Chiasamen (Protein- und Omega-3-Fett-Quelle)

1 Tasse Kokoswasser (bringt Elektrolyte zurück in den Körper)

3 Eiswürfel

Zugegeben: Ganz so unlogisch klingt das ja nicht. Aber kommt ein Smoothie wirklich gegen einen bösen Erster-Mai-Kater an? Um euch nicht den Himmel zu versprechen, wenn der sich am Ende doch wieder nur als Hölle entpuppt, testen wir den Hangover-Smoothie für euch am eigenen Leib. Wenn ihr wissen wollt, ob Kourtney K’s vermeintliches Wundermittel wirklich eine wirkungsvolle Lösung für unser Problem ist, dann stay tuned: Wir melden uns am Montag wieder – hoffentlich ohne Kater.