Zubereitung:

Alles in grosse Schüssel. Mit Kochlöffel rühren bis alles verbunden ist. Nicht kneten!!!

12-18 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Römertopf oder Gusseisentopf 1/2 Stunde bei 230 Grad im Backofen aufheizen.

Teigblob (fast flüssig - das muss so sein) auf bemehltes Backpapier giessen und in heissen Topf versenken.

Deckel darauf und 40min ins Rohr. Danach Deckel weg und 15 min fertig Backen!