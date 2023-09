Das passiert, wenn wir jeden Morgen ein Glas Wasser trinken

Die Verbrennung ankurbeln

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass der Stoffwechsel mit einem Glas Wasser am Morgen in Schuss kommt. Der Grund: Unser Magen-Darm-System erhält einen Verdauungsimpuls und macht sich an die Arbeit. Ausserdem wird Durst von unserem Körper oft als Hunger fehlinterpretiert. Wer den Magen zuerst mit einer Portion Wasser füllt, verzehrt danach weniger Konfi-Brot.