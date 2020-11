Die Meinungen driften auseinander. Überall. Es gibt die einen und die anderen. Das Pro- und das Contra-Team. Menschen, die Apfelmus auf ihr Ghackets mit Hörnli kippen und solche, die das Mus fein säuberlich am Tellerrand sehen wollen. Oder es wahrscheinlich direkt aus einem anderen Gefäss löffeln.



Es gibt Leute, die «Emily in Paris» als «Sex and the City» der heutigen Zeit verstehen und Leute, die die Augen verdrehen, sobald Lily Collins in der Rolle der Emily auf Instagram einen Post absetzt und auf einen Schlag um 2000 neue Follower schwerer ist.