Und mit seiner sympathischen, warmherzigen Art schafft es Marc Sway, den Zuschauern auch im Live-Stream ein Gefühl von Wärme, Freundschaft und Nähe zu vermitteln. «Das ist so wichtig, in diesen Zeiten», sagt Marc. Höhepunkt am Schluss: seine ergreifende Interpretation des Beatles-Hits «Yesterday», den er – unterstützt von den Streichern – in der Art seines Vorbildes Ray Charles wiedergibt. Ein Gänsehaut-Moment an einem schwül-heissen Sommerabend. In der Baloise Session Story, dem Interview nach dem Konzert, verrät Marc Sway mehr über seine musikalischen Vorbilder und wie Musik sein Leben bestimmt.