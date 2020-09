Kork-Interior ist nachhaltig – und schön

Kork kennen wir schon lange. Mindestens so lange wie wir Zac Efron als singenden Basketballer in der Rolle des Troy Bolton aus High School Musical kennen. Dieses Zahnpasta-Lächeln haben wir damals aus der Bravo gerissen und mit bunten Stossnadeln neben dem ebenso bunten Stundenplan an der Pinnwand befestigt.



Ein paar Jahre später fiel die Begegnung mit dem Naturmaterial schon etwas berauschender aus: Korken wurden knallen gelassen und Sektgläser heiter aneinander gestossen. Chin, Chin. Cheers. Prost! Praktisch, dieser Kork. Und darüber hinaus: nachhaltig, schalldämmend, pflegeleicht und bemerkenswert ästhetisch. Letzterem Adjektiv stimmt auch die Modeindustrie zu. Vor einigen Jahren erklärten stilsichere Zeitgenossen Birkenstocks wieder zum tragbaren Trend. Die offenen Sandalen klebten an den Füssen von Pernille Teisbaek oder Jessica Alba. Grace Coddington – die legendäre Ex-Kreativdirektorin der US-Vogue – stand für ihre Birkenstock-Liebe sogar Modell.



In Form von Möbelstücken und modernen Wohnaccessoires treffen wir das Material nun erneut an. Ansehnliches Kork-Design gibts zum Beispiel bei Gencork. Einem portugiesischen Möbelhersteller, der aus Korkrinde moderne Möbelstücke fertigt. Dass Kork weitaus mehr verkörpert als eine flache Pinnwand, beweisen die Modelle von Gencork durch ihre kreativen Formen.