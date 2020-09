Im Zeitstrahl kotzen

Besagter Business Insider hat eine Timeline gemalt, die die Peaks im Leben markiert: Mit 18 Jahren arbeitet das Gehirn am besten. Dann baut es langsam, aber sicher ab. Mit 22 kann man sich Namen am besten merken, mit 32 Gesichter. Was dann kommt, ist Leere. Ab 40 minimieren sich die Chancen auf eine Nobelpreis-verdächtige Entdeckung, mit 51 erst versteht man die Emotionen anderer so richtig. Dann aber immer schlechter. Und mit 74 – endlich – ist man mit seinem Körper am zufriedensten. Das hat gedauert, das war harte Arbeit, die in der Folge wieder flöten geht. Aber der körperliche Verfall beginnt schon viel früher. Ab einem Lebensalter von 15 Jahren nämlich lässt die Elastizität der Linse nach. Schleichend werden wir zum Maulwurf, um dann, mit Mitte 40, auf die Nähe kaum noch scharf stellen zu können – so sehr bröckelt alles. In 10 Jahren droht mir also schon die Lesebrille.