Alles leer getindert? 5 frische App-Alternativen

OkCupid

Zugegeben, «frisch» ist OkCupid nicht. Was von vier Harvard-Studenten als Neben-Feature eines Angebots für Studienhilfen entwickelt wurde, matched schon seit stolzen 16 Jahren Menschen auf der ganzen Welt und zählt somit zu den ältesten Kontaktbörsen im Internet. Was sich da so lange bewährt hat? Zusammengeführt werden die liebeshungrigen Smartphone-Nutzer auf der Basis eines Persönlichkeitsprofils. Dazu müssen grundlegende Fragen wie «Magst du das Oktoberfest?» oder «Glaubst du an Dinosaurier?» beantwortet werden. Ok, lieber Cupid (das ist übrigens die englische Bezeichnung für Amor), vielen Dank! Hier kriegt nicht jeder wahllos irgendwen vorgeschlagen, die Kompatibilitätsabschätzung sortiert vor. Und Dino-Hasser hoffentlich kategorisch aus.