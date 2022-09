Bloss keine Blumenkränze, krönt euch mit Haarreifen!

Gebürtigen Oberbayerinnen, die da mit Herz und Seele dabei sind, schreien beim Gedanken an ein sexy Kaufhaus-Dirndl mit kurzem Röckchen und einem gewaltigen Bouquet auf den geflochtenen Space Buns. Es geht auf der Wiesn weder darum, sich in Día-de-los-Muertos-Manier zu verkleiden, noch darum, das Pendant zur heissen Krankenschwester an Halloween zu spielen. Schaltet ’nen Gang runter: Investiert eure Energie weniger ins Pimpen der Tracht als ins Bier. First things first. Die wulstigen Haarreifen (gerne aus Samt), die längst in allen Läden aus dem Boden schiessen, sind eine akzeptable Alternative zum albernen Blumenkranz, der doch zugegebenermassen immer etwas an Almabtrieb erinnert.