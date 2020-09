Alles (Möbel) für die Katz

Vorbei sind die Zeiten, in denen der Kratzbaum das Raumbild zerstörte und der Katzenkorb nur der Liebe zum Tier wegen im Wohnzimmer stand. Die Designindustrie hat in puncto Tier-Möbel umgedacht. Ihnen Stil zugeschrieben. Wer bei all dem schönen Katzen-Interior jetzt bitter feststellet, gar keinen miauenden Vierbeiner zu besitzen, dem sei natürlich direkt geholfen. Süsser Katzen-Content ist dank Instagram jedem zugänglich. Ein Hoch aufs Internet. Und alle Büsis.