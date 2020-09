Hat man mit Maske beim Flirten einen Vorteil?

Aber wie flirtet man mit Maske richtig?

Klar, den Blick wandern lassen und einfach abwarten, wo man intuitiv hängen bleibt. Da hockt einer mit geilen Turnschuhen zur richtig guten Hose? Da is eine, deren Haare aussehen, als würden sie duften? Und nun? Gibt es kein Problem: «Beim Flirten mit Maske ist es am wichtigsten, die Ausstrahlung von innen nach aussen zu transportieren», weiss Julia Mattes, Flirt-Expertin aus Berlin. «Flirten mit Maske fällt nicht jedem auf Anhieb leicht, da schliesslich die Hälfte des Gesichts bedeckt ist. Es kommt also umso mehr auf die restliche Körpersprache an: Blickkontakt, Gestik, Körperhaltung. Ein freundliches Lächeln – trotz Maske – erkennt der/die Flirtpartner*in dennoch. Und zwar: an den Augen», so Mattes weiter. Und die sind ja bekanntlich das Fenster zur Seele, das erwähnten wir bereits.