Was haben glaubwürdige Rednerinnen und Redner gemeinsam? Einen guten Speech. Vorgetragen in einer klaren, ruhigen und tiefen Stimme. Der Ton macht die Musik. Sagt man. Hört man. Denn tiefe Stimmen zeugen von Vertrauen und Kompetenz. Autorin Isabel García schreibt in ihrem Buch «Ich rede» (mvg Verlag), dass wir tiefe Stimmlagen mit Gelassenheit assoziieren. Und diese wiederum mit Ehrlichkeit. Hohe Stimmlagen hingegen verbinden wir unterbewusst mit Unsicherheit und Schutzbedürftigkeit.



Dass viele Männer von Natur aus kräftigere Stimmen haben als Frauen, liegt an den Stimmlippen. Die sind bei ihnen sind meistens länger. Bassstimmen beispielsweise haben etwa eine Länge von 25 Millimeter, Sopranstimmen um die 15 Millimeter. Je kürzer und dünner die Muskelstränge im Kehlkopf sind, desto häufiger schwingen sie pro Sekunde. Das Ergebnis: eine höhere Frequenz und folglich eine höhere Stimme.



In der vergangenen Jahrzehnten haben sich die Stimmen der Frauen im Durchschnitt um zwei bis drei Halbtöne gesenkt. Wie Zeit Online schreibt, sehen Soziolog*innen darin aber keine biologische Entwicklung, sondern eine Auswirkung der Emanzipation.