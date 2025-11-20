Olivenöl als Beauty-Pflege?

Es gab einmal eine Zeit, da waren Öle dafür vorgesehen, unsere Autos zum Laufen zu bringen und die Pfannen zum Brutzeln. Sie auf den Körper, die Haare oder gar ins Gesicht schmieren? Niemals! Hätte man damals gesagt. Heute reissen sich alle um Argan-, Kokos- oder Avocadoöl und pflegen damit so ziemlich alle Partien, die eine Extraportion Feuchtigkeit gebrauchen könnten. Klar, dass die Beauty-Industrie daraus längst ein Business gemacht hat. Eines, das massig Profit einbringt. Denn Produkte mit Öl sind meist vor allem eines: teuer. Aber zurück zu den Pfannen in der Küche. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, womit wir in ihnen Gemüse anbraten und dem Zeug in dem eleganten Glastiegel im Bad? Ist Olivenöl vielleicht das nächste Beautywunder?