Zac Efron hat plötzlich 'nen Bierbauch – heisst es

«Um die Welt mit Zac Efron» – nichts hätte sich die Autorin vor vierzehn Jahren mehr gewünscht. Damals schmachtete er in «Highschool Musical» vordergründig als Basketballer, insgeheim als verliebter Musical-Star, unter einem tiefen Seitenscheitel hervor. Das zog – auch wenn man bereits zwanzig war. Der Hype machte Zac zum Dreamboy für romantische und überzogene Kamellen jeglicher Art. Und dann kam 2017 das «Baywatch»-Remake und mit ihm plötzlich ein Körper, der sich wunderbar zum Anatomie-Unterricht eignete: Da war kein Muskel ungestählt, keine Faser überwachsen, Fett hatte keine Chance gegen das Workout. So manche*r hätte mit Vergnügen Parmesan auf seinem Waschbrettbauch gerieben und wäre liebend gerne wie selbiger dahingeschmolzen auf dieser so bissfesten und brandheissen Köstlichkeit. Zac Efrons austrainierter Körper wurde Standard. So hatte der 32-Jährige auszusehen in der Phase, in der er vom Teenieschwarm zum Mann wird. Klar, wie sonst.