In diesen 5 Airbnbs entspannt ihr mit eigenem Spa

Auch sonst haben uns die letzten Monate auf verschiedenste Art und Weise ganz schön herausgefordert. Zeit also, sich wieder mal so richtig zu entspannen und sich was Gutes zu tun. Wir wärs mit einem kleinen Ausflug in die Berge oder einem Weekend am Thunersee? Könnt ihr haben. Denn wir servieren euch fünf herzige, luxuriöse und abenteuerliche Unterkünfte mit privatem Spa-Bereich – und schlagen damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Ausbruch aus den eigenen vier Wänden, Erholung und das auf corona-conforme Art und Weise. Drum nehmt euch ein paar Tage frei, packt eure Sachen (Bikini nicht vergessen!) und relaxt schön – ihr habt es euch verdient.