Wer sich in seinen Herbstferien jeweils in den nächsten Flieger Richtung Süden gesetzt hat um den Sommer noch etwas zu verlängern, muss dieses Jahr stark sein und Corona-bedingt wohl oder übel auf Strand und Sonne im Oktober verzichten. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das haben wir schon im Frühling und erst recht im Sommer erkannt und verbrachten unsere freien Tage in der Schweiz. Campen am Bodensee oder eine (Städte-)Tour de Suisse statt Strandferien auf Ibiza und Co. waren für die meisten angesagt. Und auch jetzt, wo sich die Quarantäneliste von Tag zu Tag erweitert, zieht es uns in die Berge. Genauer gesagt, in kuschelige Chalets, in die wir uns nach einer ausgiebigen Wanderung zurückziehen. Die schönsten Sechs haben wir für euch herausgesucht.