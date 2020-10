Selten liegt in nur drei Buchstaben so viel Glück und Wohlbefinden: SPA. Hach, es wird einfach nicht weniger schön, egal wie oft man sich einen Besuch gönnt. Muckelig-warme Dampfbäder, tiefenentspannende Massagen, herrlich ruhige, aroma-gefüllte Ruheräume. Und trotzdem – ein klein wenig Unbehagen schwingt wie der flauschige Bademantel jedes Mal mit beim Eintritt in die Wellness-Oase. Schuld daran sind die Regeln, die hier herrschen. Über die wir uns aber nicht immer so ganz im Klaren sind. Moment, waren. Denn unser Knigge klärt endlich auf.