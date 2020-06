5 Dessous-Must-Haves für jeden Kleiderschrank

Last but not least: der Fels in der Brandung. Die Schulter zum Anlehnen. Der Sport-BH. Der gibt uns Halt – und sieht im besten Fall noch gut dabei aus. Egal, ob ihr viel oder wenig Support braucht, schaut euch am besten im Sportgeschäft nach eurem Partner in Crime um, statt ihn im Vorbeigehen im Fast-Fashion-Shop eures Vertrauens mitzunehmen. Im Fachgeschäft mag er ein paar Franken teurer sein, das ist aber ein klassischer Fall von «nicht am falschen Ende sparen». Deal? Gut.