«Your Body is a Wonderland» erschien 2002, da war ich 16. Quoll die buttrige Stimme des Interpreten aus dem Radio, summte ich bestimmt mal mit, das gebe ich zu. Was danach (und gab es ein Davor?) so von John Mayer in die empfänglichen Herzen seiner Fans gegossen wurde? Nicht den blassesten Schimmer. Irgendwann gab es Beziehungen mit Jennifer Aniston, Katy Perry und einen dämlichen Männer-Kommentar über Ex-Freundin Jessica Simpson. Nun gut. Worauf ich hinaus möchte: Es hat mich alles nicht die Bohne interessiert.