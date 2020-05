6 Gels, die uns Wow-Brows zaubern

Was früher die Mascara war, ist heute das Brauengel. In den letzten Jahren nämlich rückten hauptsächlich die Härchen über dem Auge ins Beauty-Visier. Und so malten wir sie zuerst kräftig nach, liessen sie dann mircobladen und am Ende sogar laminieren. Doch Schluss damit! Wir wollen es schliesslich natürlich – und nicht wie tätowiert. Was Ersteres im Handumdrehen schafft, ist ein Gel. Wie mit einer Mini-Mascara können wir damit über unsere Brauen gleiten und sie kinderleicht zurecht bürsten, ihnen gegebenenfalls sogar noch einen Hauch Farbe verliehen. Damit das ohne Klumpen gelingt, ist die Wahl des Produkts entscheidend. Um euch die Suche nach dem Heiligen Gral zu vereinfachen, stellen wir hier die heissgeliebten Favoriten der Redaktion vor.