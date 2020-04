Häufige Fehler beim Hände Desinfizieren

2. Die Ungeduld siegen lassen

In der Regel ist jedes Desinfektionsmittel mit einer empfohlenen Einwirkzeit versehen. Aus Gründen. Wer sich sofort nach dem Desinfizieren die Griffel abtrocknet oder eincremt, haut sich damit meist selbst in die Pfanne. So bewirkt das Mittel nämlich genau … gar nichts. Wenn wir gerade etwas haben, dann ja wohl Zeit. Also geduldet euch lieber eine Minute zu viel als zu wenig und lasst dem Produkt Zeit, seine Magic worken zu lassen. Dann, ja erst dann, darf nachgecremt werden.