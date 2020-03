10 schöne Uhren – pünktlich zur Zeitumstellung

Aktuell trage ich keine Uhr. Das war nicht immer so. Ab und an tauchte in meinem Leben eine auf – und die klemmte dann jeweils so lange an meinem Handgelenk bis die Batterien leer waren. Mir ist durchaus klar, dass man die ohne grossen Aufwand austauschen lassen kann. Ich habe es nur nie getan. Bei meinem nächsten Modell gelobe ich Besserung, denn: Wie hübsch ist die Kombination aus Gold und Dunkelgrün und wie klassisch-schön die eckige Form? Ab an meinen Arm und damit endlich Schluss mit dem ständigen Aufs-Handy-Schauen.

Malin Mueller, Online Editor