Verdrängt Instagram Reels nun auch noch TikTok?

Woher kommt die Idee?

Mit 800 Millionen Nutzern ist die Video-App TikTok mittlerweile gefährlich nah dran, Instagram den Rang abzulaufen. Was also tun? Nun, weil es das letztes Mal so gut funktioniert hat, entschied sich Instagram dafür, TikToks Alleinstellungsmerkmal – die schnell geschnittenen Videos – unter anderem Namen auch noch bei sich unterzubringen. Nutzer, die Reels produzieren, werden von der App ohne Ende gepusht und im Explore-Feed ganz noch oben geschoben. Also machen es ALLE, die mit Instagram ihren Lebensunterhalt (oder einen Teil davon) verdienen, oder einfach hungrig auf etwas schnellen Fame sind. Damit sehen auch die Nutzer den Video-Content, die sich für TikTok bisher zu alt fühlten. Die Jüngeren kommen vermutlich spätestens dann nach, wenn auch ihre Stars anfangen, Reels bei Instagram zu produzieren. Ausserdem ist die Nutzung ziemlich intuitiv. Man nimmt eine kurze Videosequenz auf, wechselt den Winkel oder das Motiv und nimmt dann weiter auf. Insgesamt maximal 15 Sekunden. Das Endergebnis wirkt wie zusammengeschnitten und kann dann noch mit Effekten und Filtern versehen werden. Die hinken allerdings verglichen mit TikTok noch ziemlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.