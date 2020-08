Was tust du konkret dafür, damit man deinen Namen in der Werbeindustrie in fünf Jahren noch kennt?

Ich weiss gar nicht, ob ich das will. Eigentlich stehe ich überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt. Also offline. Online ist was anderes wie offline. Ich dränge mich nicht gerne in den Vordergrund. Ich gebe mir keine Mühe, im Fokus zu bleiben. Es gibt andere, denen sagt das ständige Scheinwerferlicht mehr zu, ich dagegen bin ganz froh, meine Privatsphäre zu haben.