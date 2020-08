Eine Zeit lang habe er sehr gelitten, so Nicolas Herzig, wie Loco Escrito mit bürgerlichem Namen heisst. «Zum Glück geht das dann irgendwann vorbei, auch wenn man das in dem Moment nicht glaubt.» Nun hat der kolumbianisch-schweizerische Doppelbürger die Trennung in einem Song thematisiert. «Triste» heisst dieser, also auf Deutsch «traurig», und erscheint im Oktober als Single.