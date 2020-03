Loco Escrito erhält riesige Welle der Dankbarkeit

Du hast das Projekt innerhalb von zwei Wochen mit Freunden und anderen Künstlern realisiert. Was war euer Ziel?

Ich kam auf die Idee, als ich selber Konzerte absagen musste und mit meiner Band spontan Live-Streams gemacht habe. Das kam mega gut an. Viele meldeten uns zurück, was das für eine schöne Ablenkung sei. Deshalb kontaktierte ich meinen Kollegen Ivo Frei von der Churer Agentur «skipp communication» und fragte, ob sich eine solche Ablenkung eventuell auch im grossen Stil organisieren lasse. Quasi positive Vibes für alle, für die Künstler, die aktuell keine Arbeit haben. Und die Fans, die ebenfalls zuhause sitzen. Später erfuhr ich, dass Nik Hartmann und Seven die gleiche Idee für das Radio hatten. Also haben wir uns zusammengeschlossen. Das Resultat: Die grösste Liveshow der Schweiz aus dem leeren Hallenstadion, direkt ins Wohnzimmer.