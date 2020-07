Mit Frugalismus kauft man sich sein Leben frei

Sparen mit System

Letzter Punkt: Sparen allein reicht Frugalisten nicht. Die wachsenden Summen landen nicht auf der hohen Kante, sondern in Aktien, Immobilien oder Anleihen. Spekuliert wird aber nicht. Es wird auf geringe Erträge mit geringem Risiko gesetzt. Ziel ist es, passives Einkommen zu generieren. Und zwar soviel, dass monatlich genug Rendite abgeworfen wird, um nur davon wie bisher (oder besser) leben zu können. Der Betrag auf dem Konto bleibt dann gleich, die lebenslange Rente ist gesichert. Dazu braucht es natürlich Wissen über Aktien und Anlagen. Vielleicht einer der Gründe, warum viele Frugalisten mittlerweile Finanzblogs betreiben. Doch stimmt der Betrag, kann man sich aus der kapitalistischen Gesellschaft «freikaufen»: Gearbeitet wird nur noch, wenn man Lust hat, es bleibt mehr Zeit für Familie, Freizeit oder Hobbies. Und in den meisten Fällen genug Budget, um jetzt auch mal die Artischocke mit Fries im Restaurant zu bestellen, wenn man nich daheim kochen will. Wie lange man selbst als Frugalist durchhalten müsste, um in Rente zu kommen, lässt sich übrigens im Internet berechnen.