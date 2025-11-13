So werden wir reich

Wozu das Ganze?

Aber von vorn: «Frugal» bedeutet übersetzt «genügsam» oder «sparsam». Der Trend zum Leben auf die reduzierte Art kommt ursprünglich aus den USA und ist damals, 2008, während der Finanzkrise entstanden, als vielen schlicht nichts anderes übrig blieb, als sich auf das Nötigste zu beschränken. Sich auf einen Kaffee oder ein Bier mit Freunden in einer Bar treffen? Liegt nicht drin. Auswärts essen? Unvorstellbar. Geld fürs Fitnessstudio, Shopping, den Coiffeur oder Kino – für viele von uns ganz normal – sind von der Liste gestrichen. Einige verzichten sogar auf einen Wasserhahn in der Küche (schliesslich gibts ja einen im Bad) oder eine Waschmaschine (besagter Hahn über dem Becken im Bad tut es auch). Nicht, weil sie nicht anders können. Sie entscheiden sich aktiv dagegen. Anders als Minimalisten wollen sie so Vermögen aufbauen, statt sich nur aus der konsumorientierten Gesellschaft zurückzuziehen. Denn eben, die Rente ruft. Im besten Fall schon mit 40.