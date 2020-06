3 French Toasts, die ihr probieren müsst

4 Scheiben Vollkorntoast

2 Eier

50ml Milch

25g Proteinpulver (am besten neutral, Kokos oder Vanille)

1 EL Kokosöl

1 Packung Erdbeeren

3 EL Ahornsirup

So gehts:

1. Auch hier die Scheiben wieder etwas antoasten.

2. Nun mischt ihr Eier, Milch und Proteinpulver in einem flachen Teller, bis eine flüssige Masse entsteht.

3. Weicht die Toasts in der Eimasse ein.

4. Erhitzt eure Bratpfanne, gebt etwas Koksöl hinein und bratet die Toasts an, bis sie goldbraun sind.

5. Zum Anrichten könnt ihr nun die Erdbeeren über den Toasts verteilen und zum Schluss den Ahornsirup drüber fliessen lassen. Et voilà!