Sind Face Shields die besseren Masken?

Klare Sache?

Das Plastikvisier, das sich von der Stirn bis unters Kinn erstreckt, kommt ursprünglich aus dem Gesundheitsbereich und wird dort von Ärzt*innen und Pfleger*innen verwendet. Einfach gesagt ist es die tragbare Plexiglasscheibe, die sonst Verkäufer und ÖV-Fahrer verwenden, um anderen nicht zu Nahe zu kommen. Und die hat, im Vergleich zum Mundschutz, eine ganze Menge Vorteile: Sie ist easy zu desinfizieren und landet nicht nach einmaligem Gebrauch im Müll (oder der Waschmaschine). Das Visier hält uns davon ab, ständig an Augen und Nase herumzufummeln. Unser Gesichtsausdruck ist unter dem transparenten Schirm immer noch erkennbar. Es ist einfacher, darunter zu atmen. Und: Es ist ziemlich effektiv. In einem ersten Test konnte herausgefunden werden, dass wir mit einem Schild geschützt 96 Prozent weniger Viren einatmen, wenn jemand in der direkten Umgebung hustet. Weitere Untersuchungen sind noch nötig, aber vielversprechend. Also alle husch, husch los, um sich ein Face Shield zuzulegen? Nö.