Dieses «GNTM»-Finale war einfach nur kurios

In einem Video-Interview im Backstage verkündete sie gegenüber ProSieben, sie könne mit ihrer Entscheidung nicht glücklicher sein. «Ich bin so glücklich, ich glaube ich war in den letzten Monaten nie so glücklich, wie ich jetzt gerade bin. Ich bin ‹GNTM› so dankbar, ich bin ‹ProSieben› so dankbar, Heidi so dankbar und ich freue mich jetzt auf den Rest meines Lebens», so Lijana. Nach diesem unerwarteten Aus blieben noch drei Finalistinnen im Kampf um die Model-Krone: Jacky, 21, Maureen, 20, und Sarah, 20.