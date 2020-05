Bei ihrem Lieblingstanz, dem Quickstep zu «I’ll Be There For You», schlichen sich bei Luca und Christina hingegen einige kleine Fehler ein. Llambi fand dafür klare Worte. «Ich verstehe nicht, weshalb du heute in jedem Tanz ein, zwei kleine Fehler einbaust», sagte er. «Du hast so ein rhythmisches Gefühl drauf, dann machst du diese Kackfehler, die nicht nötig sind!» Hänni und Luft erhielten für ihren Auftritt dennoch 27 Punkte – und Luca ein schönes Kompliment von seiner Tanzpartnerin. «Du warst meine Familie in dieser Zeit!»