Die Schock-Phase sei lange gewesen, sagt Affolter, und sie kriege immer wieder Sachen mit, die «einen ziemlich verletzen und bei denen man den anderen Menschen nicht mehr erkennt». Konkreter werden will sie nicht – auch, weil sie selber keine Antworten weiss. «Ich verstehe bis heute nicht, was genau passiert ist, warum und wie es so passiert, aber ich akzeptiere das jetzt.» Manchmal verstehe man gewisse Sachen im Leben nicht. «Alles, was du tun kannst, ist, trotzdem das Schöne in deinem Herzen zu behalten – und zu akzeptieren, dass sich Prioritäten und Menschen ändern können.»