Meghan Markle liebt diese 5 erschwinglichen Brands

Bluse, Leggings, Etuikleid, Jeansjacke – es scheint, als könne sich Meghan Markle wirklich in alles hüllen, um gut auszusehen. Okay, mit BFF und Stylistin Jessica Mulroney darf sie diese Looks zwar nicht immer auf die eigene Kappe nehmen, trotzdem schafft es die Ex-Duchess doch immer wieder, sich selbst mit einzubringen. Stellen wir also fest: Auch nach ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus sind uns Meghans Outfits von allen Royals am liebsten. Nur wie soll ihr unsereins da nacheifern? Immerhin sind ihre aparten Roben von früher und ihre Off-Duty-Looks von heute doch unbezahlbar. Ha, denkste! Denn was Markles und Mulroneys Fashion-Formel ausmacht, ist die Synthese von Luxus und Low-Budget. Und so erspähen wir die Amerikanerin immer wieder in Pieces, die auch wir uns leisten können.