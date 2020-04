So casual mag es Meghan Markle eigentlich

Erst vor wenigen Wochen tauschten Meghan und Harry ihr königliches Anwesen in Sussex gegen ein vermutlich nicht weniger prunkvolles Anwesen in den Hollywood Hills – leider pünktlich zur Corona-Pandemie. Ein sichtlich schlechter Zeitpunkt, um neue Nachbarn kennenlernen und sich richtig einleben zu können. Aber: Die beiden wären nicht Meghan und Harry, wenn sie sich deshalb einfach daheim verkriechen würden. Kaum in den Staaten angekommen, schlossen sie sich auch schon der Non-Profit-Organisation Angel Food an. «Nur» ein bisschen Kapital locker machen, reichte den beiden aber nicht. Um die Wohltätigkeitsorganisation zu unterstützen, legten sie jetzt sogar selbst Hand an und verteilten in ihrer Nachbarschaft Essen für Bedürftige – Paparazzi hin oder her.